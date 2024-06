Ausstellung: Heimspiel 2024 „drop the pilot“: Kunst-Happen - Kurzführung mit Imbiss

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung »Drop The Pilot« mit aktuellen Arbeiten von Bertold Becker und Tom Schlang findet am Donnerstag, 13. Juni 2024 um 12.15 Uhr der nächste Kunst-Happen in der Q Galerie für Kunst statt. Zu sehen sind vielfarbige groß- und mittelformatige Bilder. Als Inspirationsquelle für ihre Malerei dienen den Künstlern Fotografie, Modelle und Skizzen. Besucher*innen gehen mit Ulrich Kost auf Entdeckungstour, an deren Ende eine kulinarische Überraschung wartet.