SESSA (BRA)

Sessa - live mit Band im Juli 2024 in Köln, Berlin, Jena, Dresden und Schorndorf!

Der in São Paulo geborene Sänger, Songwriter und Produzent Sessa hat sich mit seiner modernen Interpretation der musikalischen Traditionen seiner Heimat Brasilien weltweit einen Namen gemacht. Das Magazin New Yorker feierte ihn als "einen Songwriter, der aus Velosos Form geschnitten und mit einem Gespür für das Intime, Rätselhafte und Zügellose gesegnet ist". Sessas Lieder sind auf Portugiesisch gesungen, mit sinnlichen Texten und melodischen Schnörkeln, die die Arbeit von Giganten wie Tom Jobim oder Arthur Verocai ergänzen. Sessas Musik ist jedoch bewusst minimalistisch gehalten, wie man es in der zeitgenössischen brasilianischen Musik selten findet, und erinnert eher an die unverblümte Kargheit eines Leonard Cohen.

Sessas Live-Auftritte sind bezaubernde Erlebnisse, bei denen sowohl die Interpreten als auch das Publikum dem Schwung der Musik machtlos ausgeliefert sind. Während sich die Songs oft mit Themen wie dem sinnlichen Körper und der spirituellen Transzendenz befassen, weist die Musik in eine neue, subtilere Richtung der brasilianischen Popmusik - eine tiefe, minimalistische, fast angedeutete Verwendung der unendlich reichen Texturen und Rhythmen, die die Songwriting-Geschichte Brasiliens ausmachen und die Sessa zu den vielversprechendsten neuen Stimmen des Landes zählen.