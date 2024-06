HOTLINE TNT (USA)

Will Anderson glaubt an die wahre Liebe – sowohl als Konzept als auch als Katalysator, als Bestreben und Inspiration. In seinen 34 Jahren hat der Gründer und Architekt von Hotline TNT diese Liebe vielleicht ein halbes Dutzend Mal gefunden. Jedes Mal war ein enormer Kraftakt nötig, wie ein Umzug quer durchs Land oder einfach nur das ehrliche Eingeständnis seiner aufkeimenden Anziehung. Es ist eine hoffnungsvolle und verletzliche Art zu existieren, eine Art, die dafür sorgt, dass es im Falle einer Trennung möglichst viele blaue Flecken gibt. Und so ist es für Anderson bisher immer ausgegangen, egal ob die Luft langsam aus einem einst vollen Ballon entwichen ist oder ob er einfach geplatzt ist und die aufgeblähten Gefühle in einem Augenblick ausgestoßen wurden.

Diese Spannung ist das Gehirn, das Blut und das schlagende Herz von Cartwheel, der zweiten LP von Hotline TNT und ein endlos romantisches Zeugnis über das Streben nach etwas, das für immer dem Zugriff entgleitet. Als Nebenprodukt von Andersons jahrzehntelanger Suche nach dem wogenden Sound, der ihm schon lange im Kopf herumschwirrt, ist Hotline TNT in den letzten vier Jahren durch die lose Verbindung mit einer fieberhaften Welle des Shoegaze-Revivalismus aufgefallen. Und Hotline TNT hat in der Tat die zu erwartenden Prüfsteine im Gepäck: himmelstürmende Gitarren, die in fluoreszierenden Nebelschwaden aus Verzerrung baden, aufgeblasene Drums, die hämmern, als wollten sie einer Betonkiste entkommen, und honigsüßer Gesang, der sich in lebensnaher Mimesis über das chaotische Durcheinander zu erheben versucht.

Pressezitat:

“Will Anderson amplifies everyday heartbreak with towering shoegaze and supersized power-pop anthems that demand to be played loud.” Pitchfork, Best New Music, 8,4 von 10 Punkte.