Offene kulinarische Führung - Aus Schorndorfer Töpfen und Kesseln

Kulinarische Entdeckungstour durch die Altstadt

Schauen Sie sprichwörtlich in die Töpfe & Kessel verschiedener Schorndorfer Betriebe. Nach einem besonderen Geschmackserlebnis, wahlweise im Apothekenkeller oder im Wein & Tee Lädle, schlendern Sie über den Marktplatz in die Altstadtgassen. Nach einer ausgiebigen Stärkung in der Gasthausbrauerei Kesselhaus, zeigt Ihnen Familie Böhringer bei Flachswickel und Obstbrand die besonderen Kniffe beim Brennvorgang.

Dauer ca. 3 Stunden