Vortragsabend „Haussanierung mit Köpfchen – Kosten sparen und Klima schonen“

Ist Ihr Haus in die Jahre gekommen? Die Heizkosten machen Ihnen Sorgen, die Fenster müssten erneuert, die Fassade gedämmt werden? Tatsächlich geht gerade bei älteren Wohngebäuden oft viel Geld buchstäblich zum Schornstein hinaus. Denn in privaten Haushalten wird die meiste Energie fürs Heizen gebraucht: Fast 70 Prozent fallen für Raumwärme an. Eine unnötige Belastung für die Haushaltskasse und das Klima. Eine energetische Haussanierung kann hier Abhilfe schaffen.

An diesem Abend informiert Anika Bürkle von der Energieagentur Rems-Murr im Schorndorfer Rathaus am Marktplatz darüber,

· wie Sie den Wert Ihrer Immobilie erhalten bzw. steigern können,

· welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge sinnvoll sind,

· welche Fördermöglichkeiten es gibt und

· was Sie bei Modernisierungen beachten müssen.