Lesung & Musik | Buchpräsentation

Nicht nur, dass jemand dem Schorndorfer Winzer Conny Konrad eine Ladung Mist vors Haus gekarrt hat, dass ein mit Methanol vergifteter Toter in seinem Weinberg liegt – dann werden auch noch Frau und Kind entführt. Um das Lösegeld zahlen zu können, muss Conny das Weingut verkaufen und seine Lebensversicherung betrügen. Mit dem Lokalredakteur und Freund Hans-Peter Berner sucht er nach den Hintergründen. Die Spuren führen in den Hochschwarzwald und weit zurück in eine blutige Vergangenheit.

Seinen neuen Weinkrimi „Alte Reben wurzeln tief“ stellt der Schorndorfer Autor Andreas Krohberger zusammen mit den Musikern Bernd Waldheim (Saxophon) und Jürgen Fälchle (Keyboards) vor. Krohberger hat als Redakteur und Redaktionsleiter für den Zeitungsverlag Waiblingen gearbeitet, er schrieb Sachbücher über Wein, Essen und heimatgeschichtliche Themen, Kinderbücher, Romane, Gedichte, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Reportagen. Er spielt im STERN-Ensemble des Figuren Theater Phoenix und inszeniert seine Kurzkrimis mit der Band „HERR KROHBERGER & Der schlechte Einfluss“.

Die Schorndorfer Buchhandlung Osiander betreut einen Büchertisch.

Mit HERR KROHBERGER & Der schlechte Einfluss

Erwachsene und Schüler:innen [ab 13+]