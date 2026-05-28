Wohin der Wind uns trägt ...

Ein Schiff, zehn Jugendliche - auf dem Weg nach Nordwest. Keiner wollte auf diese Abenteuerreise, doch jetzt sind sie mittendrin.

Eine ominöse Macht – Ultra – gibt ihnen eine Mission: Sie sollen sich auf den Weg machen, um das Schlaraf-fenland zu erreichen. Auf dem Weg werden sie von gefährlichen Abenteuern auf die Probe gestellt.

Im Schlaraffenland erfüllen sich dann alle Wünsche. Aber nach und nach wird das Paradies langweilig, alles wiederholt sich, perfekt wird normal und glücklich macht es nicht. Wie können wir es schaffen glücklich zu werden?

Ab 12 Jahren.