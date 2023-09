WOHL (Fühlen) für Tier und Mensch – Artgerechte (Unter)Haltung

Die Region Stadt und Landkreis Ansbach ist landwirtschaftlich stark geprägt durch Tierhaltung. Eine besondere Rolle spielt dabei die Haltung von Rindern und vor allem Kühen.

Aber was ist die Kuh eigentlich für ein Tier? Wo lebt sie, was braucht sie und wie ist unser Verhältnis zu ihr? Im Theaterstück „Fräulein Brehms Tierleben Bos primigenius taurus – Die Kuh“ nimmt Fräulein Brehm alias Barbara Geiger die Zuschauer mit in die Welt dieses faszinierenden Tieres. Dabei werden auch durchaus kritische Themen aufgriffen, die mit der modernen Haltung von Rindern einhergehen. Im Anschluss an das Theater sprechen wir auf der „Grünen Couch“ mit verschiedenen Experten über Tierwohl und moderne Tierhaltung. Das Gespräch moderiert Wolfgang Kerwagen, Behördenleiter des Amtes für Ernährung,