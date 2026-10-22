WohlFühlTag "Atmung" in der Mineraltherme Böblingen

Die sanfte Balance zwischen Körper, Geist und Seele. "Atme ein, lass los - und spüre, wie mit jedem Atemzug Ruhe durch deinen Körper fließt“

Atmung schenkt Ruhe, Klarheit und neue Energie. Durch bewusstes Atmen spüren wir die Vielfalt des Moments und nehmen uns selbst als Mensch wahr. Wenn wir uns Zeit für unseren Atmung nehmen, entsteht eine sanfte Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Jeder Atemzug lädt ein, loszulassen, Kraft zu tanken und den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen – ein kleines Geschenk an sich selbst.