Wohlfeil & Morgenthaler – Der Zorn Gottes – früher und heute

Der »Zorn Gottes« meint im religiösen Verständnis ein übernatürliches Eingreifen Gottes in das menschliche Erden geschehen. Vor allem in der Johannes-Apokalypse wird das Ausgießen der göttlichen Zornesschalen beschrieben. Nur durch das Ausgießen des göttlichen Zornes – der aber die Metamorphose der göttlichen Liebe ist – kann, was die Menschheit an Schaden bewirkt hat, weggeschafft werden. Sonst würde alle weitere menschheitliche Entwickelung verunmöglicht. – Was zeigt sich, wenn man unsere heutige Zeit unter dem Gesichtspunkt eines eingreifenden göttlichen Zornes anschaut?