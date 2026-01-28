Wohltätigkeitskonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim

Auf Einladung des Charity Clubs Freundeskreis Öhringen e.V. kommt das Heeresmusikkorps Veitshöchheim zu einem Benefizkonzert in die Kultura Öhringen.

Das Orchester spielt Traditionsmärsche, klassische sinfonische Blasmusik, Filmmusik, Rock, Pop oder auch Swing. Qualität und Vielfalt – dafür steht das Heeresmusikkorps Veitshöchheim seit über 60 Jahren.

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim wird geleitet von Hauptmann Wolfgang Dietrich.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Reservix, in Öhringen bei der Hohenloher Zeitung, Mobiz Öhringen und Buchhandlung Rau.