WOHLTÄTIGKEITSKONZERT

Zugunsten von Gemeinsam e. V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen im Kreis Ludwigsburg findet dieses Jahr bereits zum 32. Mal das Konzert des Großen Blasorchesters der Städtischen Orchester Kornwestheim e. V. statt.

In den vergangenen Jahren wurden bei diesem Event stets bedeutende Erlöse erzielt. Unter der Leitung von Gunnar Dieth musiziert das Große Blasorchester gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg und verspricht ein vielfältiges Programm. Blasmusik vom Feinsten für einen guten Zweck.