Wohn-/Lebensraum der Zukunft - Begleitprogramm zur 16. Triennale

Wohn-/Lebensraum der Zukunft: Podiumsgespräch mit Andreas Hofer (Intendant iba’27), Folke Köbberling, Beatrice Soltys, Sevil Özlük (Moderation: Markus Bauer) mit gemeinsamem Besuch der Ausstellung EIGENHEIM & GARTEN

Die radikalen Veränderungen unserer Lebensräume ziehen in unsere Wohnräume ein. Wie werden wir in Zukunft wohnen? Bei einer Podiumsdiskussion in einem besonderen Habitat, der Fellbacher Ausstellung EIGENHEIM & GARTEN, stellen sich diese Frage nach einem gemeinsamen Besuch der Ausstellung Andreas Hofer, Intendant der iba’27, Baubürgermeisterin Beatrice Soltys, Sevil Özlük, Geschäftsführerin von EIGENHEIM & GARTEN, und Folke Köbberling. Die Künstlerin und Professorin an der TU Braunschweig ist Expertin für Wollbau. Modelle ihrer architektonischen Situationen sind in der Triennale zu sehen. Sie ist außerdem Mitglied des Kuratoriums der iba’27.