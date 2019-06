Wohnen mit Hilfe - generationsübergreifende Wohnpartnerschaft mit Studierenden

Immer mehr ältere Menschen leben in Stuttgart allein, einige in zu groß gewordenen Wohnungen, in denen sie weiterhin wohnen möchten.

Viele haben mit zunehmendem Alter einen Bedarf an Hilfe und Unterstützung, zum Beispiel beim Einkaufen, im Garten, im Haushalt, bei der Kehrwoche oder auch als Begleitung außer Haus zu kulturellen Unternehmungen – oder sie wollen einfach nicht allein im Haus oder in der Wohnung sein. Viele Studierende suchen dringend bezahlbaren Wohnraum und helfen gerne einem älteren Menschen im Alltag. Damit dies gelingen kann, vermittelt die Fachstelle Wohnformen im Alter, Wohnpartnerschaften zwischen Vermietern und Studierenden, die sich sozial engagieren möchten. Sie informiert über rechtliche Grundlagen, bietet Hilfe bei der Ausgestaltung des Mietvertrages sowie zusätzlicher Vereinbarungen.

Ursula Karle, Dipl.- Sozialpädagogin, Fachstelle Wohnformen im Alter, Sozialamt der Stadt Stuttgart

Moderation: Petra Kümmel