Wohngesellschaft

Javid - ein junger Afghane – glaubt in ein gewöhnliches Studentenwohnheim zu ziehen. Doch die WG in der er landet ist alles andere als normal.

Als Javid abgeschoben werden soll, wird es Zeit an einem Strang zu ziehen – oder?

Denn verschiedene Weltanschauungen, angreifbarer Stolz und sogar die Liebe machen ihnen gleich mehrere Striche durch die Rechnung. Und dann ist da auch noch die Sache mit dem Badezimmer ...

Seit eineinhalb Jahren treffen sich langjährige Spieler des DAT-Theaters mit jungen Geflüchteten, um gemeinsam Theater zu spielen. Im Vordergrund stehen dabei die gemeinsame Leidenschaft für die Bühne und der Spaß am Spielen. In diesem Stück geht es um die Bewohner einer WG, die versuchen in Zeiten von Flucht, Individualisierung und neu entdecktem Zusammenhalt irgendwie miteinander auszukommen und dabei ihren eigenen Weg zu finden. Auf unterhaltsame Weise werden so Fragen und Themen einer ganzen Generation aufgegriffen und gezeigt, dass Lachen und Weinen im Leben oft nah beieinander liegen.