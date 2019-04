Wohnraum für alle - Soliparty

Am 04.05.19 steigt die erste Soliparty des Wohnraumbündis Heidelberg in der Villa Nachttanz.Für uns ist klar, dass Wohnraum kein Spekulationsobjekt des profitorientierten Marktes sein darf.Wir fordern deshalb ein Ende des privaten Wohnraummarktes hin zu einer Vergesellschaftung und demokratischer Selbstverwaltung. Wir wollen bezahlbaren & guten Wohnraum für alle.Das kann nur dann gelingen, wenn ein gleicher Zugang zu Wohnraum unabhängig von Aufenthaltsstatus, finanziellen Möglichkeiten, Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität oder Religion geschaffen wird.Neben der Filmaufführung "Das ist unser Haus!" und wunderbarer Musik von Funk Johtsi and the Fabulous Nine und vielen DJanes und DJs, unter anderem aus dem Breidenbach Studio, habt ihr auch die Möglichkeit mit uns und anderen emanzipativen Initiativen ins Gespräch zu kommen.