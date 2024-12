Wohnraum schaffen - Nachhaltig investieren

Seit über fünf Jahren arbeiten in Esslingen Menschen an einem sozialen, ökologischen Wohnprojekt, ehrenamtlich und generationenübergreifend. Im Tobias-Mayer-Quartier in Esslingen-Hohenkreuz wollen sie Miet-Wohnraum für bis zu 90 Menschen schaffen. Das Projekt ist Teil der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA) und des Mietshäusersyndikats.

"Wir wollen der sich ständig erhöhenden Mietpreisschraube etwas entgegensetzen. Wir wollen weg von der Angst, die Miete nicht mehr bezahlen zu können oder gekündigt zu werden."

Prof. Dr. habil. Ulrich Otto, Alters- und Wohnforscher aus Tübingen, wird an diesem Abend über die Chancen und Wichtigkeit des gemeinwohlorientierten, generationenübergreifenden Mietwohnungsbaus sprechen.

Das Wohnprojekt AlWo1 wird ausführlich vorgestellt, ebenso wie die Chance, die Realisierung des Projektes mit Direktkrediten zu unterstützen und so nachhaltig, regional und sozial zu investieren. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, beim Apero mit Prof. Otto und den Projektmitgliedern zu diskutieren, Fragen zu klären, ... .

Rein in die Ermutigungsspirale, wo vieles möglich wird durch das Engagement einzelner Gruppen, die Zukunft gestalten wollen und nicht nur daneben stehen.

Eine Kooperationsveranstaltung von AlWo1 und Kulturzentrum Dieselstrasse e.V..