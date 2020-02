Das Wojtek Justyna TreeOh! führt den Zuhörer mit Fuzzy Lead sounds, traditionellen afrikanischen Instrumenten und pulsierenden Synth-Basslinien in eine neue Klangwelt des Funk-Jazz Genres. Für ihr brandneues Album "Get That Crispy" (2018) haben die Musiker ihr kreativ- kompositorisches Talent vereint. Es ist gefüllt mit faszinierenden Harmonien, kraftvollen Melodien und kopfnickenden Grooves, die das Publikum fesseln werden.

Durch zahlreiche Auftritte in der ganzen Welt in renommierten Clubs und auf Festivals wie Jazz in Daegu, (Südkorea) ,Jazzahead, Jazzmeile Thüringen (DE) , Delft Jazz Festival, State-X New Forms, Bevrijdingsfestival (NL), und Letni Festiwal Jazzowy (PL) hat das TreeOh! sich den Ruf eines elektrisierenden Live-Acts erspielt, der das Publikum mit seiner Dynamik, seinen farbenfrohen Texturen und seinem feurigen Zusammenspiel in den Bann zieht.

Wojtek Justyna - Gitarre

Daniel Lottersberger - Bassgitarre

Alex Bernath - Schlagzeug

Diogo Carvalho - Perkussion/Moog Synthesizer