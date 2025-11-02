Monolog über Freundschaft, Zivilcourage und Wut nach Saša Stanišics Roman · Bühnenfassung von Monika Kosik · 10+.

Kemi muss ins Ferienlager und das ausgerechnet im Wald. Dabei findet er Bäume nur als Schrank super. Zwischen Zecken, Mücken, Ferienbetreuer*innen und unechtem Lachen registriert er mit wachsender Sorge, wie seine Mitschüler*innen mit dem stillen Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Kemi wird mit der Frage konfrontiert, wie er sich selbst positionieren soll: Schweigen, oder für Jörg eintreten – trotz der Angst, selbst zur Zielscheibe zu werden? Eine kraftvolle Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, Mut und der Verantwortung, sich gegen Ungerechtigkeit zu wenden.

Saša Stanišic gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Sein Roman „Wolf“ wurde 2024 mit dem Jugendliteraturpreis als bestes Kinderbuch ausgezeichnet. Monika Kosik inszeniert den Roman als Monologstück mit einem Schauspieler.