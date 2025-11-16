Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ist vermutlich der bekannteste, der meistgespielte und wahrscheinlich auch der beliebteste Komponist klassischer Musik.

Das Cantaton Theater zeigt Mozarts Klaviermusik in vielen Farben, Formen und Facetten. Kleinere musikalische Formen, wie die d-Moll Fantasie, eine Art Grabrede mit unbekanntem Adressaten, finden sich darin ebenso wie große Variationswerke, von Kollegen wie Duport und Gluck inspiriert. Die große Form ist vertreten durch die umfangreiche B-Dur Sonate KV 333, die größte der Solosonaten in dieser Tonart. Literarische Quellen der Mozartzeit, gelesen von Burkhard Engel, umrahmen und kommentieren die erklingenden Werke, ergänzt durch die Anmoderation einiger Stücke durch den Pianisten Martin Engel.