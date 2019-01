Wolfgang Bauer

Umgeben von Namibia, Sambia, Simbabwe und Südafrika zeigt sich Botswana als faszinierendes Reiseland: Natur pur. Die ehemalige britische Kolonie wurde 1966 in die Unabhängigkeit entlassen. Botswana galt als eines der ärmsten Länder der Welt, dem zu Kolonialzeiten kein großes Interesse entgegengebracht wurde. So existiert heute keine nennenswerte weiße Siedlerschicht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich Botswana durch Diamanten- vorkommen und Rinderzucht ( europ. Absatzmarkt ) rasant und erreichte den besten Wert Afrikas in Sachen innerer Sicherheit, Wahrung von Menschen- und Bürgerrechten, Gesundheits- und Bildungswesen, Pressefreiheit und pol. Stabili- tät. Einzigartige Landschaften begeistern. Das Okavangodelta, als weltgrößtes Binnendelta, fasziniert mit artenreicher Tierwelt. Lautlos gleitet der Fotograf im traditionellen Einbaum, dem Mokoro, in absoluter Stille dahin und fängt auf seine Weise die Geheimnisse dieses Naturparadieses für den Zuschauer ein. Die Makgadigkadi-Salzpfannen mit einer Fläche der Größe Belgiens bilden die größten zusammenhängenden Salzpfannen der Welt. Dieser vegetations- arme Raum strahlt eine eigenwillig abweisende Lebensfeindlichkeit aus, beherbergt dennoch unzählige Tierarten. Über 1000 Jahre alte , rötlich schimmernde Baobabs sorgen für eine spannende Kulisse in der bizarren, surrealen Landschaft, die zu den Highlights des Landes zählt. Die Felsmalereien von Tsodilo-Hills wurden zum Weltkulturerbe erklärt. Kasane, im Nordwesten, stellt einerseits das Tor zum von zahlreichen Flüssen durchzogenen Elefantenparadies, dem Chobe- Nationalpark dar, ist aber auch der optimale Ausgangspunkt für einen Besuch der Viktoria- Fälle am Sambesi. Die Viktoria-Fälle markieren die Grenze zwischen Sambia und Simbabwe und sind mit 108m Falltiefe und 1600m Breite der größte einheitlich in die Tiefe stürzende Wasserfall der Welt. Er zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im süd- lichen Afrika. Ein Rundflug über den gewaltigen Graben mit seinen unermesslichen Wassermassen gilt als absoluter Höhepunkt. Wolfgang Bauers multivisionale Präsentation in modernster digitaler Full-HD- Technik ist eine Symbiose aus ausdrucksstarker Fotografie, Musik und unver- wechselbarem live-Kommentar. Spannend für alle Sinne!!!!