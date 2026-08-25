Wolfgang Buck Solo – „IMMERWEIDER“

Nach 40 Jahren hat Wolfgang Buck immer noch große Lust, aufzutreten und die Leute zum Lachen und zum Weinen zu bringen.

IMMERWEIDER will der Altmeister der fränkischen gesungenen Poesie seine Gitarren auspacken, seine wunderbaren fränkischen Songs spielen und die Leute mit glücklichen Gesichtern und mutigen Herzen nach Hause gehen sehen. Denn für belanglose Texte ist die Zeit zu schade, und über diejenigen, die uns Angst einjagen wollen, darf gelassen gelacht werden. In all der Zeit hat Buck sich seine humane Haltung und seinen Witz bewahrt, seine sprachliche Süffigkeit, sein differenziertes Denken und sein einfühlsames Gitarrenspiel. Er steht oder sitzt gelassen auf der Bühne, ohne Bier- und Klößseligkeit, ohne fränkisch-volkstümelndes Auftrumpfen, sondern weltoffen, präsent und tolerant, die Statur bridscherbraad, die Musik budderwaach, die Wörter blitzgscheid, der ganze Mensch einfach sümbaddisch.