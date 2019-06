Wolfgang Dauner

Seit Beginn der 60er Jahre prägt der Pianist, Keyboarder und Filmkomponist Wolfgang Dauner die Jazz-Landschaft.

Der 1935 in Stuttgart geborene Ausnahmekünstler hat sich nicht nur mit dem Wolfgang Dauner Trio, dem Duo Dauner&Dauner, dem United Jazz + Rock Ensemble und der Band Et Cetera, sondern auch als Solokünstler einen Namen gemacht. Wie kein anderer versteht er es, Klangneuschöpfungen zu erzeugen und Genregrenzen zu überschreiten. Mit dem Anspruch, über die gestalterischen Möglichkeiten hinauszugehen, ist er ein Meister der freien Improvisation und des Rock Jazz. Als einem der vielseitigsten Jazzpianisten und -keyboarder der Gegenwart gelang es ihm darüber hinaus, dem Jazz in Deutschland durch seine inspirierende Art neue Richtungen zu zeigen: Dauner war einer der ersten Jazz-Musiker, der den Synthesizer in seine Stücke mit einbezog und gilt seither als Pionier des elektronischen Avantgarde-Jazz. Für seine Werke wurde er unter anderem mit dem Großen Deutschen Schallplattenpreis, der German Jazz Trophy und 2016 mit dem ECHO Jazz ausgezeichnet. Außerdem erhielt er den „Sonderpreis für das Lebenswerk“ beim Jazzpreis Baden-Württemberg.