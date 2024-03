Wolfgang - ein großer Pfullinger

Eine Informationsveranstaltung zum WolfgangsWeg- In Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Echaztal und dem Geschichtsverein Pfullingen -

Im Jahr 924 wurde der Hl. Wolfgang in Pfullingen geboren. Nach seiner Ausbildung in der Klosterschule auf der Reichenau folgte ein kometenhafter Aufstieg bis hin zur Bischofswürde von Regensburg. Mit dieser hohen Funktion kann er als einer der weitreichendsten Pfullinger gesehen werden, der in ganz Europa bekannt ist.

Die Kirchengemeinde St. Wolfgang hat nun die Lebensstationen des Geistlichen in einen Pilgerweg von Pfullingen nach Regensburg übertragen und somit eine Möglichkeit geschaffen, mit dem Pilgern eine zeitgemäße Form der Spiritualität zu erfahren und dabei die Botschaft des Heiligen über Wegtafeln zu erfassen, die nichts von Ihrer Aktualität verloren haben.

Mit einigen historischen Einlassungen von Seiten des Geschichtsvereins, vertreten durch Prof. Waltraud Pustal, sowie spannenden Hintergrundinformationen zur Entstehung des Pilgerwegs, können Sie sich auf einen facettenreichen Abend freuen, der Ihnen den wohl prominentesten Pfullinger näher bringt.