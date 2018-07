Wolfgang Fierek mit der Band Siggi Schwarz & Friends

× Erweitern Wolfgang Fierek

Der beliebte deutsche Serienschauspieler, Sänger, Entertainer und „Harley Fahrer“ Wolfgang Fierek präsentiert gemeinsam mit seinem Freund Siggi Schwarz und dessen Band eigene deutschsprachige Songs mit seinem bekannten bayrischen Charme, „Gute Laune“ Feeling und gutem Rockgroove!Wolfgang Fierek landete 1986 als Sänger mit „Resi i hol di mit meim Traktor ab“ einen Top 10 Hit. In den Hauptrollen der beliebten TV Serien „Tierarzt Dr. Engel“, „ Zwei Münchner in Hamburg“, „Ein Bayer auf Rügen“ und vielen, vielen weiteren Rollen als Film- u. Fernsehschauspieler, sowie in seiner aktuellen Hauptrolle als Toni Sichl in der Abendserie „Hammer& Sichl“ begeisterte er mit seinem bayrischen Charme ein Millionenpublikum.Die Fierek Songs handeln von Liebe, Freiheitsgefühl, Rock‘n‘Roll & Highway. Der Sound ist bluesig, rockig mit einer Portion Country- und Südstaatenfeeling . Siggi Schwarz schrieb und produzierte die Titelmusik zu Fierek’s Roadmovie „On the Road again“.Wolfgang Fierek selbst ist ein großartiger Entertainer, der es immer versteht sein Publikum zu begeistern und es mit einzubeziehen. Ein „SUPER“ Stimmungserlebnis für „Alle“, Jung und Alt!Siggi Schwarz & Friends feat. Wolfgang Fierek versprechen ein interessantes Programm mit den Klassikern aus „ Milestones of Rock“, „Woodstock Tribute“ und Fierek’s Südstaaten Rock mit bayrischen Texten und natürlich seinem Hit „Resi“!Siggi Schwarz zählt zur Elite der europäischen Spitzengitarristen.Das weltweit größte, amerikanische Gitarrenmagazin „Guitar Player“ benennt ihn neben den ex Scorpions Gitarristen Michael Schenker und Uli Roth, als einen der drei besten Gitarristen, die Deutschland je hervor gebracht hat.Als Gitarrist und Produzent hat er mit vielen Rockgrößen wie u. a. Michael Schenker, Chris Norman, Chris Thompson, Steve Lukather, Bobby Kimball zusammengearbeitet.Und als einer der meistgebuchten Gitarristen Deutschlands teilte Siggi Schwarz die Bühne schon mit vielen Musikgrößen, von Bryan Adams bis ZZ Top.

