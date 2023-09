Wolfgang Glöckner (Bonn): Briefe – Malbriefe – Bildbriefe. HAP Grieshaber auf dem Postweg.

Eingebettet in eine Gesamtbetrachtung des malerischen Schaffens von HAP Grieshaber, beleuchtet der Vortrag ein Spezifikum im Werk des Holzschneiders: Seine handgeschrieben Briefe, Malbriefe und Bildbriefe – die spontansten Mitteilungen aus seiner Hand. Mit seinen Holzschnitten richtete sich Grieshaber an Viele, an die Öffentlichkeit, die er suchte. Die Briefe sind dagegen Gespräche mit zumeist einer oder zwei Personen; sie haben einen eher intimen Charakter. Es sind Dialoge in Bildern, ausgeführt als Aquarell, Kreide-, Tusche- oder Federzeichnung, mit wenigen kalligrafisch hingeschriebenen Worten. Bei einem Teil seiner Briefe griff Grieshaber auch auf das reichlich in seinem Domizil vorhandene Gedruckte zurück wie Holzschnitte, Andrucke oder Probedrucke. Er schrieb neben oder um einen Holzschnitt herum, er bemalte ihn mit Farbe.

So spielerisch wie die Malbriefe daherkommen, lassen sie vermuten, dass Grieshaber darin auch einen Ausgleich für die Strenge und Konzentration suchte, die ihm die kräftezehrende Arbeit an seinen Holzstöcken abverlangte, bei der es galt, gegen den Widerstand des Materials anzuarbeiten.

So schnell und sicher wie die Briefe geschrieben und gemalt sind, sollten sie auch die Adressatinnen und Adressaten erreichen. Viele kamen express. Mit den heute kostbaren Mal- und Bildbriefen ging Grieshaber so sorglos wie mit einem normalen Brief um, faltete das Blatt, steckte es in einen Umschlag und gab den Brief zur Post.

Die Künstlerbriefe Grieshabers suchen ihresgleichen: in ihrer Vielfalt, in ihrer gestalterischen Qualität und ihrer herausragenden Fülle.