Wolfgang Haffner – 50 Jahre auf der Bühne und 60. Geburtstag

Am 07. Oktober 2026 gastiert das Wolfgang Haffner Trio mit „The Jubilee Concert“ im SparkassenForum Böblingen. Wolfgang Haffner zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des europäischen Jazz – ein Schlagzeuger von Weltformat, der in diesem Jahr gleich zwei außergewöhnliche Jubiläen feiert: seinen 60. Geburtstag und beeindruckende 50 Jahre Bühnenpräsenz.

Mehr als 4.000 Konzerte in über 100 Ländern, Mitwirkung auf rund 400 Alben, zwei ECHO Jazz-Auszeichnungen – Haffners musikalische Vita liest sich wie ein internationales Erfolgsmärchen. Ob mit Al Jarreau, Chaka Khan, Pat Metheny, Gregory Porter, Bill Evans oder Klaus Doldinger, ob mit Hildegard Knef, Nils Landgren, Nightmares On Wax oder Die Fantastischen Vier – die Liste seiner Kollaborationen ist ebenso lang wie klangvoll. Sein unverkennbarer Stil, seine Vielseitigkeit und sein feines Gespür für Groove machen ihn zu einem der meistgefragten Schlagzeuger weltweit.

Zum Jubiläum lädt Wolfgang Haffner zu einem ganz besonderen Konzertabend ein: Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten Simon Oslender (Keyboards) und Thomas Stieger (Bass) präsentiert er im Wolfgang Haffner Trio Klassiker, neue Werke und musikalische Wegmarken einer einzigartigen Karriere.

„The Jubilee Concert“ ist eine musikalische Feier – für Haffner selbst, für sein Publikum und für die verbindende Kraft des Jazz.

Besetzung

Wolfgang Haffner (Drums)

Simon Oslender (Keyboards)

Thomas Stieger (Bass)

Tickets erhältlich unter www.cc-bs.com.