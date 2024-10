Wolfgang Haffner - RUSS

Schon die Besetzung spricht dabei wieder für sich, denn während er mit der „Dream Band“ Randy Brecker, Nils Landgren oder Bill Evans präsentierte, sorgt er jetzt mit einer All Star Besetzung der deutschen Jazzszene für musikalische Magie. Neben den langjährigen Mitgliedern seines Trios, Simon Oslender an Tasteninstrumenten und Thomas Stieger am Bass, ist außerdem der gefeierte Berliner Trompeter Sebastian Studnitzky dabei. Mit Letzterem verbindet Haffner eine lange instrumentale Freundschaft, dokumentiert auf vielen seiner zwanzig Alben als Bandleader, etwa „Kind of Spain“, „Round Silence“, oder auch „Silent World“.