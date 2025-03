Wolfgang Heyer „Let‘s schwätz Schwäbisch!"

Entdecken Sie die Welt der Schwaben von einer Seite, die Sie so nicht erwarten: Ein One-Man-Poetry-Slam! Schwäbisch oder Hochdeutsch, das ist hier die Frage. Was klingt schöner? Zwei Dialekte im Wettstreit gegeneinander. Wolfgang Heyer reimt das Publikum in die wohlverdiente Extase – überzeugt mal mit hohem Sprachtempo, mal mit kreativem Wortwitz und mal mit heiteren Alltagserlebnissen. Die Rarität: Er kombiniert schwäbischen Dialekt mit launigem Schriftdeutsch.

Tickets sind zum Preis von 23 €, ermäßigt 10 € bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter https://leinfelden-echterdingen.reservix.de erhältlich sowie an der Abendkasse für 25 €, ermäßigt 10 €.

Online stöbern unter https://leinfelden-echterdingen.de/kulturprogramm

Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt