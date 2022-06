Am 17.07.2022 gastiert um 17:00 Uhr Wolfgang Kalb mit seinem Programm „Fingerpickin & Bottleneck Blues Guitar“ im Wasserschloss Bad Rappenau.

Kalb beherrscht die vielseitigen Genres des Country Blues ab den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit all seinen verwandten Stilen wie Gospel, Ragtime, Folk etc. Er benötigt keine Begleitband, um sein Publikum zu fesseln.

Nur auf sich selbst konzentriert, spielt er den Blues in seiner reinsten Form. Im Fingerpickingstil oder mit der Bottleneckspielweise auf der Resonatorgitarre interpretiert er die Lieder der alten Meister (Fred McDowell, Robert Johnson, Mississippi John Hurt, Blind Willie Johnson, John Lee Hooker u.a.) auf ganz eigene, unverwechselbare Weise, verändert Musik und Texte und passt sie an seine persönliche Situation an.

Wolfgang Kalb gräbt die Wurzeln des Blues aus den 20er und 30er Jahren aus und bringt sie zum Leuchten. Fingerpicking und Slide auf verschiedenen Gitarren sind seine Spezialitäten.

Seine Resonatorgitarren (Blechgitarren) hat er fest im Griff, gefühlsvolle Balladen, alte Gospelsongs und rollenden Ragtime interpretiert er frisch und gekonnt. Erzählungen über den Blues, die Entstehung der Lieder und persönliche Erfahrungen ergänzen bei Konzerten die musikalische Reise durch die Geschichte dieser Musik.

Neben den etablierten Bluesfestivals gastiert er regelmäßig in den renommierten Jazzclubs Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (z.B. Wendelsteiner Blues & Jazz open Festival, New Orleans Festival Fürth, Jazzclub Salzburg, Belle Epoque Bern, Blues'n'Jazz Festival Rapperswil, Jazz Festival Celerina/St. Moritz, beim Summer Blues Festival in Basel oder beim Magic Blues Festival bei Locarno als Support für die R & B Allstars aus England, etc) .

Auf der CD “Got Them Old Walkin’ Blues“ hat Wolfgang Kalb 15 Country Blues Stücke aus der Vorkriegsära eingespielt und spannt den weiten Bogen der verschiedenen Spielarten dieses Genres. Seine neueste CD "Blues Songster" ist im Sommer 2018 erscheinen und enthält ausschließlich Bearbeitungen und Interpretationen alter Gospellieder, Spirituals und Blues aus den 20er und 30er Jahren.

Wer traditionellen Blues in seiner Urform erleben möchte, sollte dieses Konzert nicht versäumen.