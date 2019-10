Und Weihnachten kommt ja auch immer so plötzlich. Aber stimmt das denn? Klar, stimmt das, das weiß doch jeder. Und damit zumindest in diesem Jahr niemand vom Fest der Liebe kalt erwischt wird, bereiten wir uns schon am Vorabend des 1. Advents auf das große Ereignis vor. Es gilt nämlich wichtige Fragen im Vorfeld zu klären. Zum Beispiel ob Weihnachten überhaupt stattfindet, wo sich doch das Universum an der Schwerkraft seiner eigenen Planeten zu verschlucken droht. Die schwarzen Löchern lassen grüßen! Und wer weiß, was alles passieren kann, wenn der Nikolaus ein Loch im Herzen hat? Oder die lebkuchenroten Pumps, was hat es eigentlich mit denen auf sich? Verstörende Fragen angesichts des herannahenden Festes. Zum Glück kennt der Autor Wolfgang Kirschner ‒ bekannt durch seine langjährige Kolumne bei Tübingen im Fokus sowie diverse Buchveröffentlichungen ‒ die Antworten. Adventszeit ist auch Wunschzettelzeit!“, sagt er beispielsweise. „Da kann sich Weihnachten nicht einfach vom Acker machen.“ Wohl war. Freuen Sie sich also auf einen Abend mit Geschichten voller Witz und Aberwitz aus Kirschners Erzählband Huch, das Leben!