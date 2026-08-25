Wolfgang Lackerschmid Quartet

Wolfgang Lackerschmid schrieb mit dem Album „Ballads for Two“ im Duo mit Chet Baker bereits in jungen Jahren Jazzgeschichte. Als Vibraphonist und Komponist steht er für lebendigen Jazz: virtuos, humorvoll, harmonisch anspruchsvoll – und immer melodisch.

Bei der zu seinem 70. Geburtstag zusammengestellten Besetzung kann er stilistisch aus dem Vollen schöpfen. Es wird funky, groovy, swingend, deep in den Balladen und mitreißend im Uptempo.

Wolfgang Lackerschmid (Vibraphon) spielte auf über 200 Tonträgern und unzähligen Live Konzerten u.a. mit Chet Baker, Attila Zoller, Larry Coryell, Buster Williams, Paquito D’Rivera, Tony Scott, Jacques Loussier, Eberhard Weber, Albert Mangelsdorﬀ, Ronnell Bey, Stefanie Schlesinger sowie bei diversen Vibraphone Summits gemeinsam u.a. mit Milt Jackson, Bobby Hutcherson, Mike Mainieri. Von Lackerschmid stammen zahlreiche Songs und Jazztitel, die teils schon in den siebziger Jahren z.B. durch Chet Baker weltweit verbreitet wurden, konzertante Werke für Orchester, Chor und Ensembles, sowie Musik für Theater, Ballett, Filme und Hörspiele.

Yotam Silberstein (Gitarre) geboren in Tel-Aviv, lebt in New York. Spielte u.a. mit James Moody, Curtis Fuller, Jimmy Heath, Frank Wess, Roy Hargrove, Pat Martino, Anat Cohen, Avishai Cohen, Kenny Barron, David Sanborn, Marcus Miller, Monty Alexander. Unter seinem Namen CD Produktionen und Tourneen in Europa, Japan, Südamerika, Asien und den USA. Als Komponist von Filmmusik erhielt er 2013 den Sundance Time Warner Award. Aktuelle CD als Leader mit George Coleman, John Patitucci und Billy Hart und ein Duo Album mit Ron Carter.

Stefan Rademacher (Bass) war von 1994 bis 2007 Mitglied der Billy Cobham Band und spielte unter anderem mit Lee Ritenour, Don Grusin, George Duke, Chaka Khan, Ack van Royen, Bobby Shew, Randy Brecker, Dave Samuels, dem London Jazzorchestra, und als Gastsolist bei der WDR Bigband und den Bochumer Symphonikern. Er ist Professor an der Hochschule der Künste Bern.

Karl Latham (Schlagzeug) spielte u.a. mit Chuck Loeb, Joe Lovano, Roy Ayers, Claudio Roditi, Michal Urbaniak, Dizzy Gillespie Alumni Allstars, Johnny und Edgar Winter, Anat Cohen, Eumir Deodato, Clark Terry, Slide Hampton, Bob Malach, Blood Sweat & Tears, Dave Samuels, The Shirelles, außerdem bei Broadway Musicals wie „Beautiful: The Carol King Musical“. oder „Hamilton“.

Besetzung: Wolfgang Lackerschmid (vib); Yotam Silberstein (git); Stefan Rademacher (b); Karl Latham (dr)