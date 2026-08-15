Der Waiblinger Künstler Wolfgang Neumann, der selbst mit dem Trio „Aus dem Staub“ musikalisch aktiv ist, widmet sich immer wieder Porträts von Musikerpersönlichkeiten aus Gegenwart und Vergangenheit.

Seit Jahren zeichnet er zudem live während Konzerten und bindet Rhythmus sowie Bühnendynamik direkt in seine Grafiken ein.

In dieser neuen Serie auf kleinen Leinwänden werden die Protagonisten mit Leib und Seele in Aktion gezeigt und gefühlvoll mit ihrer Musik in Einklang gebracht. Neumanns farbstarker Malstil fängt Bewegung und Ausdruck kraftvoll ein und bringt die kleinformatigen Werke regelrecht zum Vibrieren. Als Sammler von Vinylplatten nutzt er außerdem teilweise vergilbte, jahrzehntealte Innenhüllen als direkten Bildträger für Tusche- und Bleistiftarbeiten – auch davon werden Werke in der Ausstellung zu sehen sein.

Wolfgang Neumann stellt seit über 25 Jahren im In- und Ausland aus. Er lebt und arbeitet in Waiblingen, wo er auch die Ausstellungsplattform „Bildzentrale“ betreibt. Zudem ist er Mitglied im Deutschen Künstlerbund sowie im Künstlerbund Baden-Württemberg.