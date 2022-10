Wolfgang Niess „Der 9. November – Die Deutschen und ihr Schicksalstag“

Der 9. November ist der Jahrestag der Revolution von 1918/19, des Hitlerputschs, der Novemberpogrome 1938, des Attentats von Georg Elser auf Adolf Hitler und der friedlichen Revolution von 1989.

Kein anderer Tag ist so mit dem Kampf um die Demokratie in Deutschland verknüpft wie der 9. November. Der Historiker und Autor Dr. Wolfgang Niess erzählt, was jeweils geschah, und beschreibt den Kampf um die Erinnerung. So entsteht ein Panorama des deutschen 20. Jahrhunderts mit all seinen Widersprüchen. Niess ordert, den 9. November zu einem offiziellen Gedenktag zu machen, und stößt damit auf viel Zustimmung.

Gesprächspartnerin: Sibylle Thelen, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Kooperation: Theater Heilbronn