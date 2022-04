Wolfgang Schmid featuring Luminos W - The Prize

Wolfgang Schmid feat. Luminos W

Wolfgang Schmid (E-Bass), Peter Wölpl (E-Gitarre/Comp.), Oli Rubow (Drums/Electronics)

Gast: Mark Gerwien (Percussion)

Mit dabei sind: Der Ausnahmegitarrist Peter Wölpl (u.a. Professor an der Popakademie Mannheim), Oli Rubow an den Drums, der bei den “Fantastischen Vier“ und ”De Phazz ”gespielt hat, sowie das Supertalent Max Gerwien an der Percussion.

Gemeinsam schaffen die vier ein derart dichtes, druckvolles Electro-Groove-Jazz-Geflecht, wie es selten der Fall ist. Der Funk dient als Ausgangsbasis und unterschiedlichste Klangfarben lassen Hochkomplexes zum entspannten Genuss werden.

Mitreißende Dancerhythmen, entspannende Sequenzen, je nachdem wo man hinhört: Die Musik ist komplex, aber sie vermittelt eine ungeheure Leichtigkeit. Hier werden heutige Sounds mit intensiven Bassgrooves in einen Topf geschmissen, pikant aufgewürzt und heiß serviert. Get Your Kick!

The Prize

The Prize ist die neue "Powerhouse Rock Band" von Maggy Luyten (Vocals / "AYREON", Beautiful Sin, ex-"NIGHTMARE") mit Christophe Godin (Gitarren / ex-"Gnô"), Ivan Rougny (Bass) and Aurel Ouzoulias (Drums / "Satan Joker") vom Prog-Jazz-Metal-Trio "Mörglbl".

Maggy und Christophe lernten sich bei Aufnahmen für das Album “Obsessions” des Metal-Projekts "EPYSODE" kennen. Jahre später fragte Maggy Christophe als Gastmusiker für ihre Solo-Acoustik Show “Maggy & Friends” an und kurz darauf gründeten sie das Hard ‘n Heavy Rock Tribute-Duo "Akoustik Thrill".

Die persönliche und musikalische Chemie zwischen den beiden stimmte einfach, so dass sie eine weitere Band gründeten: "The Prize". Ivan und Aurel in der Rhythmusgruppe ergänzen die beiden perfekt. Die vielen Einflüsse und Erfahrungen aller Bandmitglieder führen zu einer unglaublich vielseitigen Klangkulisse mit nur einer Mission: Sie dem Live-Publikum zu servieren!

Einlass: 19 Uhr

Der Saal ist im vorderen Bereich und auf der Galerie bestuhlt, im hinteren Bereich sind Stehplätze vorhanden.