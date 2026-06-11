Wolfgang Schmid New & Old Friends

Seit vielen Jahren gehört Wolfgang Schmid zu den festen musikalischen Höhepunkten bei uns im Jazzclub Session88.

Gemeinsam mit dem Dieter Seelow Jazz Fonds (DSJF) stellt der renommierte Bassist dabei immer wieder neue Besetzungen zusammen und präsentiert Musikerinnen und Musiker, die mit ihrem Können, ihrer Kreativität und ihrer musikalischen Persönlichkeit auf sich aufmerksam machen. Auch 2026 versammelt Schmid unter dem Titel „New & Old Friends“ eine spannende Mischung aus langjährigen Weggefährten und vielversprechenden Künstlern der jüngeren Generation.