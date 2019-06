Wolfgang Schmid presents: "A Very Special Gig

Wolfgang Schmid

Wolfgang Schmid zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bassisten Europas.

Er verewigte seinen guten Namen und seine Talente auch als Produzent, Komponist und Musical Director auf bislang über 400 Alben und bei mehreren Theaterproduktionen. Seine teilweise furiose Spielweise und seine stilistische Vielfalt brachten ihm diverse Pollgewinne in USA und Deutschland, weltweite Tourneen, Auftritte bei vielen großen Festivals und unvergessen, die musikalische Leitung der ARD Kult-Reihe "Superdrumming"!

In den siebziger Jahren war er eine zentrale Figur in Klaus Doldingers legendärer Jazzrock-Gruppe PASSPORT, die als "Passport Classic" weiterhin auftritt. Es folgten eigenen Bands wie "Head, Heart & Hands", "Wolfhound", seit 1988 diverse hochkarätig besetzte "Kick"-Formationen und seit 1996 "Paradox" mit Billy Cobham. Auf Tourneen war er zuletzt mit den Oscar und Grammy Gewinnern Dave & Don Grusin, Lee Ritenour & Will Kennedy – "The Hang All Stars" – und ist seit 2008 Mitglied bei den "German Jazz Masters" mit Wolfgang Dauner, Klaus Doldinger und Manfred Schoof.

Nach zehnjähriger Lehrtätigkeit und Professur im Bereich Jazz- und Popmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart verabschiedet sich Wolfang Schmid nun von der HMDK. An diesem Abend präsentiert er zum letzten Mal seine drei phantastischen Studentenensembles.

Besetzungen:

IMPRO I:

Annika Franz (vox); Lukas Wögler (sax); Johannes Finsler (guit); Marvin Klopfer (p); Loreen Shima (b); Lisa Wilhelm (dr)

BASSically BASS:

Joel Büttner, Daniel Pflumm, Erik Biscalchin, Wolfgang Schmid (b);

N.N.FUSION:

Iris Eckert (voc); Lars Töpperwien (trp); Jonas Vogler (trb); Claire Antunes Serra, Kyle Fearon-Wilson (vln); Valentin Koch (guit); Dario Balseca (p); Wolfgang Schmid (b); Katharina Ensinger (dr)

Mehr Infos unter: http://www.wolfgangschmid.com