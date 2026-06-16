Wolfgang Seljé und die Big M Band – Sinatra Songs dem Schwäbischen Botschafter

„Sinatra Songs mit dem schwäbischen Botschafter“ so lautet der Titel des Konzerts am 17. Juli 2026 im Rahmen von Sommer am See 2026. Freuen Sie sich auf die großen Sinatra Klassiker mit englischen Originaltexten und lassen sie sich von einigen schwäbischen Versionen überraschen.

Wolfgang Seljé, Bariton, gilt als herausragender Sinatra Interpret, versierter Texter sowie charmanter Entertainer. Einige wunderbare schwäbische Texte zu Melodien Sinatras, vermitteln durchaus auch die eine oder andere Botschaft. Die Mischung aus Englisch und Schwäbisch gesungenen Swing-Klassiker ist auf musikalisch hohem Niveau unterhaltsam und fröhlich. Freuen Sie sich auf die großen Sinatra Klassiker und einige überraschende „Textänderungen“!!

Die big“M“band ist ein Ansammlung extrem talentierter MusikerInnen. Viele stammen aus dem „Big Band Biotop LE“, Leinfelden Echterdingen. Bei der BigM Formation treffen sich Musikstudenten, Profis und ambitionierte Amateure, die im Bundesjugendjazzorchester oder Landesjugendjazzorchester spielten bzw. noch spielen. Die Leitung über die 18 Musiker hat der erfahrene Big Band Experte Klaus-Peter Schöpfer.