Wolfgang Seljé - mit „Schwäbische Lyrik - Am Hirn vorbei direkt ins Herz.“

Wolfgang Selje

Warum singt der Seljé schwäbisch und nicht Hochdeutsch oder Englisch. Wie entstehen seine Liedtexte? Warum verwendet er bestehende Sinatra Melodien und keine Neuen?? Wie kommt man auf die Idee, schwäbisch internationale GOODsla zu machen?

Alles Fragen, die sich sehr viele Menschen niemals gestellt haben. Gerade deshalb beantwortet Wolfgang Seljé all diese Fragen im Rahmen seines neuen Programms „Schwäbische Lyrik - Am Hirnvorbei direkt ins Herz“. Freuen Sie sich auf schwäbische Gedichte, schwäbische Sinatra Songs, erfahren Sie etwas über die Hintergründe, die Herangehensweise und den Anspruch an den Inhalt seiner Texte. Teilen Sie die Begeisterung des Protagonisten für seinen Beruf, der ihm Berufung ist. Der Mann hat etwas zu sagen – und er tut nichts lieber als das zu singen.