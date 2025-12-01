Wie der Titel des Programms schon erahnen lässt, wird im Laufe des Abends viel erzählt. Auf schwäbisch, in Liedern und mit gesprochenem Wort. Seit Jahrtausenden hören Menschen interessanten und gut erzählten Geschichten gespannt zu. Und wenn man dann noch etwas mitnehmen, etwas dazulernen kann, ist der Schwabe ganz besonders interessiert. Wenn es dann auch noch was zu lachen gibt, ist die Chance auf einen wunderbaren Abend hoch. Genau das will Wolfgang Seljé bieten.

Der beurkundete schwäbische Botschafter mag Inhalte mehr als Verpackung. Deshalb sind seine Liedtexte mit großer Leidenschaft und Sorgfalt angefertigt. Seine schwäbisch-internationalen GOODsla sind fast schon legendär und bei seinem Publikum ausgesprochen beliebt. Umrahmt von Geschichten und Erlebnissen des in Ehren ergrauten Entertainers fragt man sich am Ende des Programms „Was, scho rom? Der hot doch grad erschd o´gfanga?“.