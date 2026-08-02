Wolfram Lotz sammelt Träume in Europa

Träume echter Menschen – in literarischer Form im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Wolfram Lotz gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Dramatikern und Schriftstellern der Gegenwart. Und er ist auch im Taubertal kein Unbekannter: Das theater relatief führte 2015 sein Stück Einige Nachrichten an das All auf, in Anwesenheit des Autors. Nun kehrt Wolfram Lotz zurück – zu einer seiner äußerst seltenen Lesungen. Und das mit einem Kunststück in Buchform, das die Süddeutsche Zeitung als „witzigste und geistreichste“ Veröffentlichung des Frühjahrs feierte: Träume in Europa.

Dafür hat Lotz sich in europäischen Internetforen auf die Suche nach Träumen gemacht und sie in ganz eigene literarische Erzählungen übertragen. Es sind merkwürdige, komische Träume, die einem immer wieder sehr vertraut vorkommen – weil es die Träume echter Menschen sind, und weil die Welt, in der wir leben, ja wirklich ziemlich komisch ist.

Dass Tobias Endres, Mastermind von theater relatief und bekennender Wolfram-Lotz-Fan, moderiert, ist das I-Tüpfelchen auf diesem besonderen Abend.

In Kooperation mit dem theater relatief und dem Kulturschock Königshofen e.V.; mit freundlicher Unterstützung der Firma Lauda Dr. R. Wobser.