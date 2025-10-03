Die Wolfsegger Partyband bringt jedes Event zum Beben – mit einem bunten Mix aus bayerischer Musik.

Schlager, Rockklassikern und aktuellen Chart-Hits. Mit Charme, Witz und viel Gefühl fürs Publikum entsteht pure Stimmung – 100 % live, 100 % echt. Ihre Vielseitigkeit und Spielfreude machen jedes Festzelt, jede Hochzeit oder Open-Air-Party zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer die Wolfsegger live erlebt, spürt sofort: Hier wird Musik nicht nur gespielt – hier wird sie gelebt.