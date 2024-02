Ein Gastspiel des Figurentheaters Anne-Kathrin Klatt

Sie gehören ganz selbstverständlich zu unserem Leben, sind ständig im Wandel, vergehen und entstehen wieder neu: die Wolken am Himmel. Wenn wir Wolken gucken, setzen wir sie in Beziehung zu uns und unseren Erfahrungen. Wir deuten, was wir sehen, was wir kennen, was wir erinnern oder wovon wir träumen. Wir lassen die Fantasie spazieren gehen.

So wie sich die Wolken ständig wandeln, verwandelt auch Anne-Kathrin Klatt ihr Material. Unter ihren Händen entsteht ein Kosmos aus Formen und Farben, Figuren, Tieren und Kreaturen, Dingen und Gebilden. Wesen drängen hervor, wachsen und verändern sich. Das Flüchtige und das Beständige treffen aufeinander und erzählen ganz einfach: vom Leben.

mit Anne-Kathrin Klatt

Regie: Joachim Fleischer

Alter: ab 4 Jahren

Dauer: 40 Minuten

Eintritt: Kinder 6 Euro / Erwachsene 8 Euro / Kindergartengruppen und Schulklassen 4 Euro pro Kind

Kartenreservierung: Tel. 07141 9103245 // Email: jungebuehne@ludwigsburg-karlskaserne.de