Wolkengucken

Jemand kommt, findet was und macht was draus

Wenn wir Wolken gucken, deuten wir, was wir sehen, was wir kennen oder erinnern. Wir lassen die Phantasie spazieren gehen. Und was passiert, wenn jemand eine Kugel findet, die sich kneten lässt? Das ist der Anfang einer Phantasiereise. Unter den Händen der Spielerin entsteht für Augenblicke ein witziger Kosmos aus Formen und Farben, Figuren, Tieren und Kreaturen. Was ist das? Hast Du eine Idee?

Spiel: Anne-Kathrin Klatt

Regie, Licht: Joachim Fleischer

Musik und Ausstattung: Team

Alter: ab 4 Jahre

Dauer: 40 Minuten