Wolpis roter Faden - Heimattage

Kunstausstellung im Rahmen der Heimattage vom 8.-10- Juni 2018 im Bürgerhaus Wolpertshausen - Wolpis roter Faden.

Unter diesem Schlagwort beschlossen fünf Kunstschaffende auf die Idee von Theodor Elsässer hin im Rahmen der Heimattage einige Bilder zu präsentieren. Hildegard Bauer, Marlene Müller, Constanze Ohlrogge, Andrea Otterbach und Theodor Elsässer selbst versuchen, einen groben Überblick über ihr Schaffen zu geben. Daraus ergibt sich ein buntes Potpourri an Stilrichtungen und Techniken. Von großformatigen, expressiven Blumenbildern bis zu kleinformatigen Aquarellstiftzeichnungen; von abstrahierten Landschaften bis zu surrealen Traumgestalten, von impressionistischen Farbwelten bis zur plakativen Figur spannt sich der große Bogen. Die Besucher sind eingeladen abzutauchen in die bunte Mischung und sich auf die Suche zu begeben nach dem verbindenden Element; nach dem roten Faden.

Fünf künstlerisch tätige Menschen mit verschiedenen Techniken und unterschiedlichsten Stilrichtungen. Malen in Acryl, Pinsel und Spachtel, mit Guache- und Dispersionsfarbe, in Aquarell und mit Stiften.

Marlene Müller:

"Die Welt um uns ist so bunt und lebendig, wie wir sie machen." (P.H. Stevens)

Unter diesem Gesichtspunkt sind viele ihrer Bilder zu betrachten; schon in den 90er Jahren begann sie kleinere Bilder mit mehr oder weniger Farbenspiel zu malen, je nach Lust und Stimmung. Nach dem großen Zuspruch ihrer Ausstellung in der Herolthalle wagte sie sich an größere Arbeiten. Gemeinsam mit dem Wolpertshausener Malkreis entstanden viele Bilder mit darauffolgenden Ausstellungen im Umkreis. Sehr lehrreich waren für Sie die Malkurse bei Herrn Knapp. Danach entstanden in Acrylspachteltechnik Blumen, Landschaften, Tiere, abstrakte und religiöse Bilder. "Jedes Bild ist ein Stück von mir und so male ich, wenn ich zur Ruhe kommen möchte, je nach Freude und Inspiration weiter."

Theodor Elsässer:

In seiner Schulzeit entdeckte er das Malen und den Umgang mit Materialien jeglicher Art. ab 1976 lernte er von Herrn Walter Thumm, einem Stuttgarter Künstler und Hochschullehrer für Kunst, neue kreative Techniken. Somananda - Art: hinter dieser Bezeichnung steht ein Name für Kunst, d.h. Musik, Malen, Kunsthandwerk und experimentelle Plastiken. Theodor Elsässer nahm an verschiedenen Ausstellungen in Süddeutschland teil; zum Beispiel in Wolpertshausen und Kirchberg 2011, eine Dauerausstellung von 2012 bis 2016 mit einer mittelgroßen Plasik.

Hildegard Bauer:

Schon als Kind beschäftigte sie sich gerne mit Farben und Malutensilien. Immer wieder besuchte sie Kunstausstellungen, die dazu führten, dass sie 1992 bei E. Kuch den ersten Malkurs absolvierte. 1994 wurde in Wolpertshausen ein Malkreis gegründet. Sieben gleichgesinnte Hobbymaler trafen sich monatlich zum gemeinsamen Malen und zum Erfahrungsaustausch. Gemeinsame Ausstellungen im Umkreis folgten. Während des Acrylkurses bei H. Culemann wagte sie sich weg vom gegenständlichen Malen, um in neuen Farbkompositionen Stimmungen auszudrücken, die den Betrachter auf eine Entdeckungsreise mitnehmen. Inspiration findet sie in der Natur, um im Umgang mit Farbe und Pinsel innere Ruhe und Entspannung zu finden, die Schönheit und Vielfalt der Natur neu zu sehen und auf eigene Weise zu interpretieren.

Constanze Ohlrogge:

Bereits im Kunstleistungskurs entdeckte sie ihre Liebe zu den Surrealisten sowie zur antiken chinesischen Tuschemalerei. Während ihrer Ausbildung zur Goldschmiedin lernte sie die Zeichentechnik, die sie heute noch anwendet. Nach ersten Versuchen in Öl begann sie im Frühjahr 2016 wieder mit dem Zeichnen, hauptsächlich mit Finelinern und Aquarellbuntstiften. Im Frühjahr 2017 erfolgte dann die erste Ausstellung mit Bildern in der Pfarrscheuer Ilshofen. Teilweise versucht sie auch, die zeichnerische Technik mit Pinsel und Acryl- und Dispersionsfarbe umzusetzen. Sie malt nicht nur, um zur Ruhe zu kommen, sondern versucht auch diese durch reduzierte Farbgebung und ruhige Strichführung auszudrücken.

Andrea Otterbach:

Seit einigen Malkursen bei Gerhard Knapp an der Volkshochschule malt sie mit Acrylfarben in Spachteltechnik auf großformatigen Leinwänden. Ihr Können und den Spaß daran hat sie auch schon in mehreren Kursen mit Schul- und Kindergartenkindern und bei den Landfrauen Wolpertshausen weitergegeben. Malen ist für sie Ausgleich zum Alltag, es beruhigt, reduziert den Stress und sie kann ihre Kreativität entfalten.