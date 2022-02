Woman - 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme

105 Minuten | FSK 12 | Original (mehrsprachig) – deutsche Untertitel Frankreich 2020 | Regie: Anastasia Mikova und Yann Arthus-Bertrand

In "Woman" erzählen Frauen ihre rührenden, bemerkenswerten und anregenden Geschichten, sprechen über Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe oder finanzielle (Un-)Abhängigkeit und tabuisierte Themen wie Menstruation und häusliche Gewalt. Hunderte Geschichten von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen und Arbeiterinnen, Geschichten von Frauen aus abgeschiedenen Regionen der Welt und aus Metropolen kommen so zusammen. „Der Blick auf diese Frauen ist ein Blick in diese Welt. Erschütternd und ermutigend. "Woman" ist kein filmisches Pamphlet der Anklage, sondern ein kraftvolles, poetisches Dokument, durchdrungen von Anmut und Aufbegehren, von Liebe und Stärke (…) ein außergewöhnlicher Dokumentarfilm." (ttt - titel, thesen, temperamente)

