Woman - 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme.

Frankreich 2019

105 Minuten | FSK 12

OmU | Original (Mehrsprachig) mit deutschen Untertiteln

in Zusammenarbeit mit dem Referat für Chancengleichheit der Stadt Esslingen

In WOMAN erzählen Frauen ihre rührenden, bemerkenswerten und anregenden Geschichten, sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe oder finanzieller Unabhängigkeit und über tabuisierte Themen wie Menstruation und häusliche Gewalt. Hunderte Geschichten kommen so zusammen, von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen und Busfahrerinnen, Geschichten von Frauen aus den abgeschiedensten Regionen der Welt und aus den modernsten Metropolen. WOMAN ist es so gelungen, ein umfassendes Bild davon zu zeichnen, was es in der heutigen Welt bedeutet, eine Frau zu sein. So hat man Frauen noch nie gehört.

R: Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova | K: Maya Coutouzis