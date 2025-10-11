Der „Inner Wheel Club Neckar-Odenwald“ und der „Soroptimist International Club Mosbach“ laden alle tanzbegeisterten Mädels und Frauen zum Tanzevent „Women On The Dancefloor“ ein.

Von 20 bis 24 Uhr erwartet die Gäste im fideljo eine unvergessliche Nacht voller Musik, Tanz und leckerer Cocktails, bei der „DJ Tomminger“ für die passenden Beats sorgt. Zusammen mit der besten Freundin in toller Atmosphäre tanzen oder einfach nur den Abend genießen. Das Event steht unter dem Motto „Tanzen für den guten Zweck“, denn der Erlös dieser Veranstaltung wird für soziale Projekte gespendet. Kulinarisch begleitet wird dieses Event vom Team des fideljo.