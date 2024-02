Subsignal / Support: Powerized

SUBSIGNAL

Wer hätte gedacht, dass der Auftritt Subsignal’s beim ProgPower-USA-Festival in Atlanta im September 2019 das letzte Konzert für eine sehr lange Zeit sein würde? Wer hätte erwartet, dass der Studionachfolger von La Muerta fünf Jahre auf sich warten lassen würde? Die Pandemie veränderte auch für Subsignal viele Dinge. Konzerte mussten abgesagt werden, gemeinsames Proben oder Aufnehmen war nicht mehr möglich, Besetzungswechsel. Der langjährige Bassist Ralf Schwager verließ die Band aus persönlichen Gründen und wurde durch den Holländer Martjin Horsten ersetzt. Martjin ist kein Unbekannter: Bereits 2018 spielte er auf dem ersten Abschnitt der La Muerta-Tour.

Ein erstes kreatives Lebenszeichen gab es im Sommer 2021, als die Band die Akustiknummer A Room on the Edge of Forever als digitalen Release sowie als Video veröffentlichte. Im Jahr 2022 konnten dann endlich die Aufnahmen für das sechste Studioalbum A Poetry of Rain beginnen, das wiederum unter der Ägide von Kalle Wallner und Yogi Lang produziert wurde. Die meisten Songs entstanden bereits vor dem Beginn der Pandemie und sind im Vergleich zu La Muerta vielleicht wieder eine Ecke progressiver ausgefallen, wobei typische Trademarks wie etwa Chöre, Akustikgitarren oder ausgefeilte Melodik nachwievor enthalten sind. Gitarrist Markus Steffen zu A Poetry of Rain: „Wir haben auf dem neuen Album versucht, einen Kontrapunkt zu La Muerta zu schaffen, das vielleicht mehr in Richtung AOR tendierte. Aber grundsätzlich haben wird schon an den Dingen festgehalten, die wir lieben: Melodien, gute Refrains und interessante, aber gleichzeitig durchschaubare Songstrukturen.

Jedes neue Album ist ein Gegenreflex zum jeweiligen Vorgänger. Textlich steht jeder Song für sich, hat ein anderes Thema. Auch wenn es nicht unbedingt geplant war, so sind einige Lyrics sicherlich auch unter dem Eindruck der vielen traurigen Dinge entstanden, mit denen wir seit Anfang 2020 und vielleicht schon länger täglich konfrontiert werden.“ A Poetry of Rain besteht aus zehn Songs mit einer Gesamtlaufzeit von ca. 50 Minuten. Der zweite Teil des Tracks Embers, der seinen Anfang auf dem Album Touchstones (2011) hatte, findet sich ebenfalls auf dem neuen Werk. Subsignal’s Originalkeyboarder David Bertok hat zu diesem Song wieder Ideen und Sounds beigesteuert. Das Artwork wurde einmal mehr von Sänger Arno Menses konzipiert. A Poetry of Rain wird im Frühling 2023 weltweit als Compact Disc, Vinyl, als Stream und Download via Gentle Art of Music erscheinen. Erste Konzerte und Festivalshows sind für den Sommer und den Herbst geplant.