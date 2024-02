Xiphos / End of me / Receiving Echoes

XIPHOS

XIPHOS bedeutete im ursprünglichen Sinn Hauptklinge aus dem antiken Griechenland. In der heutigen Zeit bedeutet es eine neue Generation Melodic Metal aus Stuttgart. Ebenso vielseitig, ebenso scharf. Die Band wurde Ende 2018 gegründet und besteht nach den langwierigen und verlustreichen Covid-Jahren heute aus Michelle (Gesang), Niko (Gitarre), Thomas (Keyboard), Stefan (Bassgitarre) und Dominik (Schlagzeug). XIPHOS hat seinen einzigartigen Charakter durch die verschiedenen Musikstile, die in der Band vereint sind und sich so in den selbst komponierten Songs wiederfinden. Von harten Gitarrenriffs über klare und düstere Vocals bis hin zu eingängigen Rhythmen und Melodien, die letztlich so einzigartig wie die Band selbst sind. XIPHOS veröffentlichte im August 2023 das Debutalbum „New World“ und spielte seitdem mehrere Konzerte im süddeutschen Raum.

END OF ME

End of Me ist eine moderne Alternative-Metal-Band aus Stuttgart mit deutsch-mexikanischen Wurzeln. Seit 2018 kombiniert sie harmonische Melodien mit tighten Rhythmen zu einem eingängigen Sound, der zwischen Evanescence, Breaking Benjamin und Korn eine markante Nische gefunden hat. Melancholisch, wütend und emotional, erreicht die Band live ihre explosive Höchstform.

RECEIVING ECHOES

Die beiden Musiker Leila Wähner (Cleans & Growls) und Achim Klaus (Gitarre) riefen im Jahr 2023 die Metalcore-Band Receiving Echoes ins Leben. Die in Gerstetten ansäßige Band, benannte sich nach dem in 1977 empfangenen Wow! - Signal. Das Signal war 30-fach stärker als das Hintergrundrauschen im Weltall und gilt bis heute als meistversprechende außerirdische Botschaft. Im Laufe 2023 stießen der Bassist Dani Köger und Schlagzeuger Dominik Fleig zu den beiden Musikern dazu und kommen nun 2024 mit neuem Songmaterial auf die Bühne.